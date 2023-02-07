Перші Leopard 2 Україна отримає в березні, – міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час робочого візиту до Києва 7 лютого заявив, що Україна отримає перші танки Leopard 2 вже до кінця березня. Про це повідомило міністерство оборони Німеччини у Twitter.

«Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 25 січня уряд Німеччини таки прийняв рішення надати Україні танки Leopard 2 та дозволив їхній реекспорт іншим країнам.

Відразу того ж дня російський диктатор Владімір Путін заявив, що «окупаційні війська» США нібито досі стоять у Німеччині.

Окрім того, 7 лютого Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні із промислових запасів 178 танків Leopard 1.