Україні потрібні 300-500 танків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для війни з Росією потрібно додатково від 300 до 500 танків. Про це повідомляє Українська правда.

«Нам потрібно зараз 300-500 танків», – заявив Зеленський.

За його словами, він дуже вдячний США та іншим західним країнам за рішення передати Україні їхні танки, але відчує полегшення лише тоді, коли ця техніка опиниться на полі бою.

США, Німеччина і ще низка країн в Європі ухвалили рішення передати Україні танки, які є у них на озброєнні. При цьому кількість цієї техніки наразі далека від висловлених Зеленським побажань.

Нагадаємо, посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк.

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