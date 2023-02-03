Україна веде перемовини для якнайшвидшого отримання танків, – Зеленський

Україна та танкова коаліція держав партнерів робить все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, відбулася вже третя зустріч держав танкової коаліції.

«Сьогодні ж говорив у Києві з міністром оборони Польщі – він разом з іншими партнерами та міністром оборони України взяв участь у вже третій зустрічі держав – учасниць нашої танкової коаліції. Робимо все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків – повідомив Володимир Зеленський.

Він також подякував Сполученим Штатам Америки, які сьогодні оголосили про черговий великий пакет оборонної підтримки для нашої держави.

«Тепер разом маємо працювати над максимально швидким постачанням цієї допомоги в Україну», – повідомив він.

Гарант також зауважив, що ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку.

«Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупантів, які чітко й повно виконують завдання із захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, як на передовій зараз, дають Україні хороші новини», – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що «є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені».

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