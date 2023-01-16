ОСТАННІ НОВИНИ

Велика Британія надає Україні найбільший пакет військової допомоги із танками

Наталя Дуляба

|

Уряд Великої Британії оголосив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги, який включає, зокрема роту танків Challanger 2. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише Укрінформ.

«Сьогодні я можу оголосити про найбільший пакет військової допомоги на сьогодні для пришвидшення українського успіху», – глава британського Міноборони.

За словами Бена Воллеса, до пакета військової допомоги для України увійшли:

  • рота танків типу Challanger 2,
  • 8 САУ AS90 (при цьому інші дві батареї будуть надходити поступово),
  • 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР FV430 Bulldog,
  • пакет для розмінування на 28 млн фунтів,
  • десятки дронів,
  • 100 тисяч артилерійських снарядів,
  • сотні «вдосконалених ракет», включаючи Starstreak,
  • запасні частини для сотні українських танків та бронемашин.

Бен Воллес також додав, що частину танків та САУ Британія передасть зі своїх запасів, частину буде куплено.

«Сьогоднішній пакет є великим збільшенням українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від (фази, – ред.) “існування” до “видворення росіян з української землі”», – підкреслив міністр оборони Великої Британії.

Зазначимо, про передачу Україні танків Challanger 2 прем’єр-міністрі Британії Ріші Сунак заявив у середині січня. Згодом надання ЗСУ танків анонсували й в уряді Великої Британії.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував передачу Україні роти танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Довідково: Challanger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який почали виготовляти з 1990-х років. Зараз на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману, а найближчим часом – ще й України.

Цей танк оснащений 120-міліметровою танковою гарматою L30A1 55 калібру та двома кулеметами. Башта і корпус захищені бронею другого покоління Chobham. Екіпаж складається з чотирьох осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал