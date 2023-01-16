Велика Британія надає Україні найбільший пакет військової допомоги із танками

Уряд Великої Британії оголосив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги, який включає, зокрема роту танків Challanger 2. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише Укрінформ.

«Сьогодні я можу оголосити про найбільший пакет військової допомоги на сьогодні для пришвидшення українського успіху», – глава британського Міноборони.

За словами Бена Воллеса, до пакета військової допомоги для України увійшли:

рота танків типу Challanger 2,

8 САУ AS90 (при цьому інші дві батареї будуть надходити поступово),

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР FV430 Bulldog,

пакет для розмінування на 28 млн фунтів,

десятки дронів,

100 тисяч артилерійських снарядів,

сотні «вдосконалених ракет», включаючи Starstreak,

запасні частини для сотні українських танків та бронемашин.

Бен Воллес також додав, що частину танків та САУ Британія передасть зі своїх запасів, частину буде куплено.

«Сьогоднішній пакет є великим збільшенням українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від (фази, – ред.) “існування” до “видворення росіян з української землі”», – підкреслив міністр оборони Великої Британії.

Зазначимо, про передачу Україні танків Challanger 2 прем’єр-міністрі Британії Ріші Сунак заявив у середині січня. Згодом надання ЗСУ танків анонсували й в уряді Великої Британії.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував передачу Україні роти танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Довідково: Challanger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який почали виготовляти з 1990-х років. Зараз на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману, а найближчим часом – ще й України.

Цей танк оснащений 120-міліметровою танковою гарматою L30A1 55 калібру та двома кулеметами. Башта і корпус захищені бронею другого покоління Chobham. Екіпаж складається з чотирьох осіб.

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