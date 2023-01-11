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Суровікін більше не командує окупантами в Україні

Наталя Дуляба

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Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник. Про це пишуть пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони Росії.

Так, заступниками Герасимова призначили генерала Суровікіна, головкомандувача Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.

У російському Міноборони назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва спецоперацією». Також у відомстві заявили, що нові призначення пов’язані з «розширенням масштабу задач до виконання» і «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».

Нагадаємо, командувачем російських військ у війні проти України Суровікіна Владімір Путін призначив восени 2022 року. За час його перебування на цій посаді війська РФ втекли з Херсона, а також почались масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

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