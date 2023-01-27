Дефіцит в енергосистемі значний, 10 областей аварійно знеструмили, — «Укренерго»

Станом на ранок п‘ятниці, 27 січня, енергосистему вдалося стабілізувати після масованих ракетних обстрілів, які напередодні здійснили російські війська. Але дефіцит є значним, тому в десятьох областях ввели аварійні знеструмлення. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

Незважаючи на стабілізацію ситуації в енергосистемі України, станом на 11:00 год. дефіцит потужності є значним. В регіонах діють ліміти споживання, але 10 областей їх вже перевищили, тому там введено аварійні знеструмлення.

Серед областей, де екстрено вимкнули світло, є Львівщина, Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Запоріжжя, Донеччина й Харківщина. Енергетики кажуть, що прртягом доби 27 січня аварійні знеструмлення можуть бути й в інших регіонах.

«Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на станціях, що працюють, не може повністю покрити споживання», — кажуть в «Укренерго».

Зараз триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої російської атаки 26 січня. Високовольтні ліні електропередач пошкоджені на півдні, зокрема в Одесі, тут споживачі заживлені за резервними схемами.

Нагадаємо, зранку 26 січня невдовзі після масованого запуску іранських дронів-камікадзе Росія почала ракетну атаку на Україну. Це був уже 13 ракетний удар по енергетичній інфраструктурі та 15 атака іранських дронів.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною збили 47 із 55 ракет. Серед них були й гіперзвукові «Кинджали», із якими українській ППО складно боротись.

У небі над Києвом збили два десятки російських ракет, але відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Також були влучання у Вінниці, на Одещині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

Попередньо відомо, що внаслідок російських атак 26 січня загинулищонайменше 11 українців.

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