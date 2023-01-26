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На Одещині ворог поцілив у два об’єкти критичної інфраструктури

Анастасія Диняк

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26 січня російські окупанти влучили у два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині. Про це повідомив очільник Одеської РВА Юрій Крук.

«Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня вночі унаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу.

Енергетики екстрено вимикнули енергопостачання в ряді областей через загрозу російських ракетних ударів.

Станом на 9:38 год. близько шести Ту-95 з району Мурманської області запустили понад 30 ракет.

Росіяни завдали удару по Києву. Унаслідок цього одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

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