На Одещині ворог поцілив у два об’єкти критичної інфраструктури

26 січня російські окупанти влучили у два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині. Про це повідомив очільник Одеської РВА Юрій Крук.
«Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 січня вночі унаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.
Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу.
Енергетики екстрено вимикнули енергопостачання в ряді областей через загрозу російських ракетних ударів.
Станом на 9:38 год. близько шести Ту-95 з району Мурманської області запустили понад 30 ракет.
Росіяни завдали удару по Києву. Унаслідок цього одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.
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Анастасія Диняк