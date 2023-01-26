ЗСУ збили 47 із 55 російських ракет, – Залужний

У четвер вранці, 26 січня, Росія вкотре здійснила масований ракетний удар по Україні. Із 55 запущених ракет українська ППО збила 47. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російські війська здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Сили і засоби протиповітряної оборони України знищили 47 крилатих ракет, 20 з них – у районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

«Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною», – написав Валерій Залужний у своєму Facebook.

Нагадаємо, зранку 26 січня невдовзі після масованого запуску іранських дронів-камікадзе Росія почала ракетну атаку на Україну. Повітряну тривогу оголосили в усіх областях.

Станом на 10:30 було відомо, що РФ запустила по Україні вже більше 30 ракет. У Києві внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Також були влучання у Вінниці, на Одещині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

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