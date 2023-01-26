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Атака на Київ: є загиблий та поранені

Анастасія Диняк

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26 січня російські військові завдали удару по Києву. Унаслідок цього одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Так, росіяни влучили у нежитлову забудову у Голосіївському районі столиці. За попередніми даними, унаслідок цього одна особа загинула та ще двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

Окрім того, вибухи пролунали в Дніпровському районі. На місце прибули усі необхідні служби.

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу.

Енергетики екстрено вимикнули енергопостачання в ряді областей через загрозу російських ракетних ударів.

Станом на 9:38 год. близько шести Ту-95 з району Мурманської області запустили понад 30 ракет.

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