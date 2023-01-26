Атака на Київ: є загиблий та поранені

26 січня російські військові завдали удару по Києву. Унаслідок цього одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Так, росіяни влучили у нежитлову забудову у Голосіївському районі столиці. За попередніми даними, унаслідок цього одна особа загинула та ще двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

Окрім того, вибухи пролунали в Дніпровському районі. На місце прибули усі необхідні служби.

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу.

Енергетики екстрено вимикнули енергопостачання в ряді областей через загрозу російських ракетних ударів.

Станом на 9:38 год. близько шести Ту-95 з району Мурманської області запустили понад 30 ракет.