Унаслідок російських атак 26 січня загинули щонайменше 11 людей

26 січня унаслідок російського масованого ракетного обстрілу та атаки дронами загинули щонайменше 11 цивільних. Ще понад 10 людей отримали поранення. Про це пише РБК.

«Сьогодні внаслідок терористичних атак рф як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00», — зазначив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Він додав, що внаслідок ударів виникло дві пожежі, а також зазнали пошкоджень 35 будівель.

Нагадаємо, зранку 26 січня невдовзі після масованого запуску іранських дронів-камікадзе Росія почала ракетну атаку на Україну. Це був уже 13 ракетний удар по енергетичній інфраструктурі та 15 атака іранських дронів.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною збили 47 із 55 ракет. Серед них були й гіперзвукові «Кинджали», із якими українській ППО складно боротись.

У небі над Києвом збили два десятки російських ракет, але відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Також були влучання у Вінниці, на Одещині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

В «Укренерго» також заявили, що внаслідок 13 масованої ракетної атаки російських окупантів є пошкодження в енергосистемі України, на півдні і на Дніпропетровщині виникли проблеми з електропостачанням.

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