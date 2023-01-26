Наприкінці лютого в окупованому Криму розпочнуть нову хвилю мобілізації, – Генштаб

Росіяни готуються до нової хвилі мобілізації в окупованому Криму, яка має розпочатись наприкінці лютого. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 26 січня.

На українському півострові окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Відомо, що до 29 січня всі так звані державні та приватні установи повинні подати до військкоматів списки осіб на бронь.

Із 1 лютого в Криму збираються зупинити всі ремонтні і будівельні роботи в бюджетних установах, а заплановані на це гроші перенаправити на забезпечення збройної агресії проти України.

«Наступна масова хвиля мобілізації (в Криму, – ред.) запланована на кінець лютого», – додають у Генштабі.

Нагадаємо, ще наприкінці 2022 року очільник української розвідки Кирило Буданов говорив, що Росія готується оголосити нову хвилю мобілізації. Потім її перенесли на 15 січня, однак досі офіційних заяв так і не було. Втім мобілізаційні процеси в РФ йдуть приховано. Із 9 січня в Росії заборонили виїзд за кордон чоловікам, придатним до військової служби.

Як кажуть українські розвідники, під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ призвали 300 тисяч осіб, під час другої – ще до 500 тисяч. А загалом російську армію хочуть збільшити до 2 мільйонів осіб. При цьому вже відомо, що мобілізованим росіянам бракує зброї.

В ГУР вважають, що на підготовку новомобілізованих росіян військове керівництво РФ виділить близько двох місяців, а кинути в наступ на Україну їх збираються навесні та влітку.

Україна зі свого боку збирається дати відсіч ворогу, готує резерви та власний наступ. Найзапекліші бої, як прогнозує Кирило Буданов, будуть у березні.

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