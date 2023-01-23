У РФ не вистачає зброї для новомобілізованих, – ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що РФ не може забезпечити підрозділи нових мобілізованих зброєю та технікою. Про це пише Укрінформ.

Так, за даними Скібіцького, станом на 23 січня в Росії мобілізовано вже 315 тисяч осіб, замість 300 тисяч, як це було заплановано.

«Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. При таких темпах війни, там просто чоловічого населення працездатного не залишиться», – сказав він.

Генерал-майор впевнений, що мобілізація в РФ триває і є директива не випускати за кордон тих, хто під неї підпадає, навіть якщо офіційної заяви не було. Разом з тим, за його словами, для нових мобілізованих вже не вистачає зброї та військової техніки.

«Зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування і ми це знаємо, скажімо, по 2-й дивізії 1-її танкової армії. Вони мали закінчити бойове злагодження ще 1 грудня, а закінчили 1 січня. Тобто цілий місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає», – зазначив Скібіцький.

Також він додав, що у випадку додаткового відмобілізування 500 тисяч росіян виникнуть ще більші проблеми з їх забезпеченням. Крім того, це колосальний ресурс для Росії і це негативно вплине на економіку всієї країни, адже це в основному працездатне населення.

Раніше повідомлялося, що з 18 по 21 січня 2023 року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка на Херсонщині прибули російські окупанти, озброєні лише стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили.