Україна створює резерв армії, – Зеленський

Військове керівництво України отримало завдання створити резерв війська. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За словами Володимира Зеленського, військовий резерв необхідний для України, аби наші захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан, він має бути нормальний», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

«Найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти. Люди не просто важливі, а найважливіші», – сказав Президент України.

Водночас Володимир Зеленський переконаний, що молоді люди, які навчаються, можуть допомоги державі тим, щоб доносити до світу правду про те, що відбувається в Україні, а також просувати українську формулу миру.

«Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію», – зауважив Глава держави.

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