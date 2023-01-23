Збирають підписи за повернення громаді Львова церкви Георгія, що у розпорядженні МП

Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ московського патріархату на вулиці Тараса Бобанича пропонують передати у власність Львівської міської громади. Відповідну петицію зареєстрував львівський журналіст Андрій Маринюк.

Автор петиції нагадує, що Львівська міська рада, та Львівська обласна рада приймали звернення про заборону діяльності УПЦ московського патріархату на території Львова та області.

«В Україні з 2014 року триває війна, яку розв’язала російська федерація за активної підтримки російські православної церкви. Попри всі заяви, УПЦ (нібито не МП) досі є частиною РПЦ, яка продовжує здійснювати свою діяльність в Україні.», – йдеться у повідомленні.

На даний час, Свято-Георгіївський кафедральний собор є головним осередком Московського патріархату на території Львівщини.

«Зважаючи на вищенаведене, пропоную вилучити Свято-Георгіївський кафедральний собор з користування УПЦ (нібито не МП) те передати його у власність Львівської міської громади з можливістю подальшого використання саме українськими релігійними громадами», – йдеться у петиції.

Підписати петицію можна ТУТ. Аби її розглянули необхідно зібрати 500 підписів.

Як відомо, у Львові заборонили діяльність Української православно церкви московського патріархату. Таке рішення приняли на закритій сесії міської ради 30 червня. Львівська районна рада ухвалила таке рішення на території на два дні раніше.

29 листопада Львівська облрада вже вдруге закликала державу заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату в Україні.

14 грудня 2022 року спецслужби прийшли з обшуком до церкви святого Великомученика Георгія УПЦ Московського патріархату у Львові. Служба безпеки України знайшла на території Львівської єпархії УПЦ (МП) антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації в РФ.

На початку 2023 року стало відомо, що Собор та церкву Києво-Печерської Лаври повернули у держкористування.

Додамо, що в Україні також збирають підписи про розірвання договору оренди Почаївської лаври з московським патріархатом.

Довідка. Церква святого Георгія на вулиці Тараса Бобанича у Львові: від початків була православною, але – не російською. Її збудували наприкінці ХІХ ст. для православних Львова, основну частину яких становили українці, за чисельністю далі йшли православні греки, серби, волохи/румуни та ін.

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