Собор та церкву Києво-Печерської Лаври повернули у держкористування

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Так, з 2016 року собор та церква були передані у почасове безоплатне користування Української Православної Церкви, однак термін договору сплинув 31 грудня 2022 року. З цього приводу створили комісію, яка з 2 січня 2023 року займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

Окрім того, робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стану іконостасів та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від споруд.

До складу комісії увійшли представники Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного заповідника, Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української православної церкви та юридичної компанії «Міллер».

«За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми і будемо притримуватись в подальшому», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Що цьому передувало?

31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. 1 січня УПЦ МП уже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів. У відповідь колишній намісник Лаври митрополит Павло вдався до прокльонів.

Таким чином, УПЦ МП «виселили» з двох головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів, які належать державі.

Тим часом у Нижній лаврі, де розташовані печери, діє чоловічий монастир УПЦ МП, духовна семінарія, резиденція намісника Лаври і низка храмів. Нижня лавра перебуває у віданні Української православної церкви (Московського патріархату). 2013 року, за часів президентства Януковича, була укладена безстрокова угода на використання Нижньої лаври УПЦ МП.

Вже у суботу, 7 січня, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.