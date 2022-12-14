СБУ прийшла з обшуками в кафедральний собор УПЦ МП у Львові

Вранці 14 грудня спецслужби проводять обшуки в церкві святого Великомученика Георгія УПЦ Московського патріархату, що у Львові на вул. Тараса Бобанича (колишня Короленка). Про це написав заступник голови Львівської облради Юрій Холод на своїй сторінці у Facebook.

Офіційно про обшуки в УПЦ МП у Львові СБУ ще не повідомила, однак цю інформацію підтвердили Львівському порталу.

Зі свого боку Юрій Холод відзначив, що храм УПЦ МП на вул. Тараса Бобанича, 3 не може бути прихистком руского міра, а також запропонував спецслужбам навідатись у скандальну церкву Московського патріархату на Сихові, зведену незаконно.

Зазначимо, що храм святого Великомученика Георгія з 1992 року є кафедральним собором Львівської єпархії УПЦ МП.

До початку Першої світової війни ця церква була єдиним легальним православним храмом у всій Галичині та належала до Буковинської митрополії. У міжвоєнний період вона була центром Галицького деканату Польської православної церкви в межах Варшавської єпархії. У 1945-1946 роках храм був кафедрою Львівської єпархії Українського екзархату РПЦ.

На початку березня 2022 року, тобто невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії, в храм святого Великомученика Георгія УПЦ МП у Львові навідались правоохоронці, аби перевірити, чи не переховуються там диверсанти і не зберігають у церкві зброю. Спочатку священнослужителі ввічливо спілкувались українською, а потім один із них вирішив зателефонувати, вочевидь, дяку. Як пише Гал інфо, під час розмови священник перейшов на російську і навіть почав вживати лайку, обурюючись, чому в церкві проводять обшук.

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Фото: Марта Оліярник