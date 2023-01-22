Збирають підписи про розірвання договору оренди Почаївської лаври з московським патріархатом

Тернополянка Анна Войтович зареєструвала електронну петицію до Кабінету Міністрів України про розірвання договору оренди комплексу Почаївської Успенської лаври з УПЦ московського патріархату.

За словами автора петиції, Почаївська лавра досі перебуває під цілковитою владою російської православної церкви.

«В Україні вже майже рік йде війна, УПЦ московського патріархату провадить відверту антиукраїнську пропагандивну діяльність і всіляко підтримує ворога. Комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської Лаври, що на Тернопільщині досі перебуває під цілковитою владою російської православної церкви, незважаючи на численні порушення пам’яткоохоронного законодавства, чого варте лише будівництво нового гігантського собору та п’ятиповерхового готелю», – йдеться у петиції.

Станом на 15.00 годину 22 січня петицію підписало 769 людей із 25 000 необхідних. Підписати петицію можна ТУТ.

2 грудня 2022 року Україна запровадила санкції проти Московського патріархату, через системну антиукраїнську діяльність УПЦ МП в Україні та пропагування так званого «рускава міра». Правоохоронцями було відкрито низку кримінальних проваджень.

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про свободу совісті та релігійні організації», який передбачає обов’язкову згадку в назві УПЦ Московського патріархату приналежності до Російської православної церкви (РПЦ).

Мінкульт рекомендував не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. 1 січня УПЦ МП уже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів. У відповідь колишній намісник Лаври митрополит Павло вдався до прокльонів.

Напередодні Нового року 78% українців висловились, що час розібратися із діяльністю московського патріархату в Україні.

Також варто нагадати, що 25 грудня 2022 року митрополит Лонгин (УПЦ московського патріархату) заявив, що Україна розпочала війну проти Бога й українського народу на догоду сатанинській церкві (вочевидь Православній церкві України – ред.) та свинячим мордам 95-го кварталу (вочевидь правлячій партії «Слуга народу» – ред).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.