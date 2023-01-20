Укренерго прогнозує збільшення дефіциту в енергосистемі

20 січня прогнозується незначно вищий дефіцит потужності в енергосистемі України, але він все ще суттєвий. Водночас виробництво електроенергії зросло. Про це повідомили в «Укренерго».

Так, 20 січня дефіцит прогнозується незначно вищим, ніж 19 січня. Водночас зросло виробництво електроенергії через закінчення ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ.

Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж 75% прогнозованого споживання.

19 січня ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу.

Українців закликають дотримуватись таких правил енергоощадності:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває;

не залишайте техніку в «Режимі сну»;

не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади;

після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю;

вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

В «Укренерго» додали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Компанія разом з виробниками електроенергії та обленерго постійно працює над відновленням пошкоджених об’єктів, однак після кожної нової атаки відновлення стає все складнішим та триває довше.

Окрім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях під контролем росіян та залишаються недоступні українській енергосистемі.

«Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки 14 січня постраждали енергетичні об’єкти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

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