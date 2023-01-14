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Через обстріли РФ постраждали енергооб’єкти в шести областях

Ольга Денисяка

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Внаслідок ракетної атаки 14 січня постраждали енергетичні об’єкти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

«Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях», – повідомив Герман Галущенко.

Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

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