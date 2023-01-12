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Прикордонники ліквідували групу «вагнерівців» у Соледарі

Анастасія Диняк

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Українські прикордонники мінометним вогнем знищили російський найманців, які намагалися групами просунутися до міської забудови. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, бійці ПВК «Вагнер» намагалися групами просунутися до однієї з споруд у Соледарі та збиралися одному з подвірʼї. Там по них завдав удару прикордонний мінометний підрозділ.

«По вагнерівцях прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. У результаті обстрілу завдано втрат живій силі загарбників, підрозділ противника відступив», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували в районі Соледара більше ста російських окупантів.

Нагадаємо, рашисти продовжують свій наступ на Соледар, аби взяти під свій контроль це місто та шляхи постачання ЗСУ. Тут тривають бої, а ворог, за даними Генштабу, несе великі втрати.

Під Соледар рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців». Фактично із початку січня тут тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновився після втрат, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Після «вкидів» росіян 11 січня про нібито захоплення Соледара у ЗСУ спростували цю інформацію. Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Речник Східного угруповання військ додав, що зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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