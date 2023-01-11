Президенти Польщі і Литви анонсували передачу Україні танків і ЗРК

У середу, 11 січня, з офіційним візитом до Львова прибули президенти Польщі й Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа. На брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони анонсували надання Україні роти танків Leopard 2 та зенітних ракетних комплексів. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Президенти трьох країн провели зустріч у Львові у межах Люблінського трикутника, під час якої також обговорили ситуацію в Україні. Опісля сторони підписали спільну декларацію, яка фіксує намір Польщі й Литви продовжити надавати Україні потужну військову, технічну, гуманітарну та іншу підтримку.

Після засідання Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа вийшли до журналістів на брифінг. Іноземні гості від імені своїх країн вкотре висловили підтримку Україні, наголосивши на її суверенності й територіальній цілісності.

Так, Гітанас Науседа підкреслив, що Литва бажає якнайшвидшої перемоги України у війні, тому продовжуватиме надавати їй підтримку. Відтак він анонсував передачу нових зенітно-ракетних комплексів, аби посилити захист українського неба.

Анджей Дуда заявив, що Польща на власному досвіді знає, як це бути під російською окупацією, тому вона й надалі робитиме все, аби допомогти Україні позбутися російських загарбників.

Глава Польщі поінформував про рішення передати Україні роту танків Leopard 2 у межах міжнародної коаліції. При цьому він висловив сподівання, що інші країни також долучаться. Наразі Польща працює над тим, аби посилити цю коаліцію зі союзниками.

Інформація доповнюється….

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс президента України