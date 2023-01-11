Велика Британія також збирається дати Україні танки

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки. Про це пише Українська правда з посиланням на The Financial Times.

Речник британського уряду розповів, що прем’єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса «попрацювати з партнерами» протягом наступних тижнів, щоб просунутися «далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків».

«Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри», — сказав речник уряду Британії.

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

На думку The Financial Times, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

Як повідомляв Львівський портал, 11 січня президент Польщі під час візиту до Львова анонсував передачу Україні роти танків Leopard.

10 січня голова Комітету з питань оборони британської Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна «обов’язково» постачати українським військовим свої танки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.