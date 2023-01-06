РФ перекинула в Білорусь ще один ешелон

До Білорусі прибув ще один ешелон з близько 50 одиницями техніки та російськими військовими. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РБ.

«Ще один ешелон із військовослужбовцями та військовою технікою, що входять до складу РУВ (регіонального угруповання військ – ред.), прибув до Республіки Білорусь. У ці хвилини проводиться розвантаження ешелону», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що новоприбулі «у разі виникнення загрози, готові виконувати завдання за призначенням».

Беларускі Гаюн зазначає, що до Білорусі прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На багатьох вантажівках помітили символ «Z».

Нагадаємо, 5 січня МО Білорусі зазначило, що Росія продовжує відправляти своїх військових та техніку до РБ нібито для «забезпечення військової безпеки Союзної держави».

Раніше повідомлялося, що воєнна загроза з боку Білорусі поступово зростає, але Збройні сили України «теж вживають адекватних заходів».

20 грудня Росія почала перекидати військову техніку та особовий склад на південь Білорусі до кордону з Україною.

Також у межах «військово-технічного співробітництва» Росія відправила до Білорусі партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К».

Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

27 грудня британські розвідники у звіті зазначили, що РФ перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.