Маємо стратегію убезпечення енергетики, але потрібен час, – Зеленський

Україна має стратегію вбереження генерації та електропостачання від російських обстрілів, однак на її реалізацію потрібен час. Про це у своєму зверненні 30 грудня сказав президент Володимир Зеленський.

«У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково», – відзначив глава держави.

За його словами, захист української енергосистеми є одним із найголовніших завдань на 2023 рік. При цьому Володимир Зеленський додав: не сумнівається, що це завдання буде виконане.

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Нагадаємо, зранку 29 грудня російські війська здійснили вже десяту масовану ракетну атаку по Україні. Ворог випустив 70 ракет, 58 із них вдалося збити. Під ударами опинились десять областей, пошкоджено 28 об’єктів: 18 – приватних житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури. Поранення отримали п’ятеро людей.

В «Укренерго» попередили українців, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Відомо, що вже після шести із десяти масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

Фахівці вже підрахували, що вихід України із найскладнішого блекауту займе від семи до десяти днів.

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