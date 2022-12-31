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Маємо стратегію убезпечення енергетики, але потрібен час, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Україна має стратегію вбереження генерації та електропостачання від російських обстрілів, однак на її реалізацію потрібен час. Про це у своєму зверненні 30 грудня сказав президент Володимир Зеленський.

«У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково», – відзначив глава держави.

За його словами, захист української енергосистеми є одним із найголовніших завдань на 2023 рік. При цьому Володимир Зеленський додав: не сумнівається, що це завдання буде виконане.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські війська здійснили вже десяту масовану ракетну атаку по Україні. Ворог випустив 70 ракет, 58 із них вдалося збити. Під ударами опинились десять областей, пошкоджено 28 об’єктів: 18 – приватних житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури. Поранення отримали п’ятеро людей.

В «Укренерго» попередили українців, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Відомо, що вже після шести із десяти масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

Фахівці вже підрахували, що вихід України із найскладнішого блекауту займе від семи до десяти днів.

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