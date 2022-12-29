В ДСНС розповіли про наслідки ракової атаки РФ

Зранку 29 грудня російські війська вдарили по десяти областях України. Внаслідок атаки було поранено п’ятеро людей. Про це повідомив на брифінгу речник ДСНС Олександр Хорунжий.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 28 об’єктів: 18 – приватних житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури. Поранення отримали п’ятеро людей: троє чоловіків, жінка та дитина.

Загалом до ліквідації наслідків ракетних ударів залучали близько сотні рятувальників та понад 15 одиниць техніки. Рятувальники досі працюють на місцях, тож інформація щодо кількості постраждалих ще може змінитись.

Як відомо, зранку 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині, Житомирщині та інших областях. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишались понад 470 тисяч абонентів. Щодо Львова, то місто на 90% знеструмлене, а також є перебої з мобільним зв’язком.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Загалом було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 крилаті ракети.

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