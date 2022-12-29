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Естонія закликала збільшити військову підтримку Україні

Андрій Котенський

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Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас після ранкових ракетних ударів РФ закликала збільшити військову підтримку Україні. Про це вона заявила у своєму Twitter.

«У той час як Росія хоче змусити світ повірити, що вона прагне миру, насправді вона продовжує свої масові воєнні злочини проти українців. Шлях до миру – допомогти Україні перемогти та збільшити військову допомогу», – написала Каллас.

Як повідомляв Львівський портал, близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.

Без світла залишились майже пів мільйона мешканців Львівщини – 282 населені пункти.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Зранку 29 грудня протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети із 69 запущених рашистами. Лише над Києвом збили 16 ракет. Водночас над Львівщиною збили 4 із 6 ракет.

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