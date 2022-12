Естонія закликала збільшити військову підтримку Україні

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас після ранкових ракетних ударів РФ закликала збільшити військову підтримку Україні. Про це вона заявила у своєму Twitter.

«У той час як Росія хоче змусити світ повірити, що вона прагне миру, насправді вона продовжує свої масові воєнні злочини проти українців. Шлях до миру – допомогти Україні перемогти та збільшити військову допомогу», – написала Каллас.

While Russia wants to make the world believe it seeks peace, in reality it continues its massive war crimes against Ukrainians. The way to peace is to help #Ukraine win and scale up military aid. https://t.co/IB4LHc5dUY

