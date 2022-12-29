ППО збила 54 російські ракети з 69 запущених, - Залужний

Зранку 29 грудня протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом. Про це повідомив у соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни», – заявив Залужний.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Як відомо, зранку 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині та Житомирщині. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишались понад 470 тисяч абонентів. Щодо Львова, то місто на 90% знеструмлене, а також є перебої з мобільним зв’язком.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

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