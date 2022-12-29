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Львів знеструмлений. У місті перебої зі зв’язком

Андрій Котенський

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90% Львова – без світла. Електротранспорт не курсує. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У Львові запускають дизель-генератори на об’єктах критичної інфраструктури.

«90% Львова – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури – повідомив Андрій Садовий.

У місті через знеструмлення спостерігаються перебої в роботі мобільного звязку.

Як відомо, близько 08.30 год рашисти атакували ракетами столицю України.

Орієнтовно о 09.15 вибухи пролунали на Львівщині.

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