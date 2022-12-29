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На Львівщині відновлюватимуть електропостачання до 21:00 год.

Ольга Денисяка

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«Львівобленерго» наразі відновлює електропостачання після російських обстрілів. Відновлення триватиме до орієнтовно до 21:00 год. Про це йдеться у Facebook «Львівобленерго».

Так, за інформацією диспетчерської служби «Львівобленерго», орієнтовно до 21:00 триватиме відновлення електропостачання на Львівщині у населених пунтках, які залишились без електроенергії після чергової атаки російських окупантів.

Як повідомляв Львівський портал, близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.

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