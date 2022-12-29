Без світла залишились майже пів мільйона мешканців Львівщини

29 грудня російські війська ракетами вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури Львівщини. Через це без світла залишились 470 тисяч абонентів області. Про це повідомив у Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України.

За інформацією Максима Козицького, сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Ракети пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про потерпілих наразі немає.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишаються понад 470 тисяч абонентів.

«Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі», – зазначив Козицький.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.

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