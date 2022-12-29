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Над Києвом збили 16 ракет, - Кличко

Ольга Денисяка

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Зранку 29 грудня сили протиповітряної оборони збили над Києвом 16 ракет, які запустили війська РФ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет», – йдеться в повідомлені.

Згодом Кличко уточнив, що сили ППО збили вже 16 ракет.

Зазначимо, що зранку 29 грудня сили ППО збили також 21 ракету над Одеською областю. Однак частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру області.

Як повідомляв Львівський портал, близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.

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