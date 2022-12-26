Укренерго: інформація про скасування аварійних відключень світла – фейк

Національна енергетична компанія «Укренерго» наголосила, що інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії неправдива. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, в «Укренерго» зазначили, що подібні фейки – це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією та нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, аби зберегти баланс виробництва і споживання в енергосистемі.

«Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», – пояснили в регуляторі.

«Укренерго» має лише одну офіційну сторінку в Фейсбук та лише один офіційний телеграм-канал.

Нагадаємо, вранці, 26 грудня, на Львівщині та ще в чотирьох областях України запровадили аварійні знеструмлення. Станом на 12:11 год. ситуацію на Львівщині вдалося владнати, тому енергетики знову застосовують графіки планових вимкнень світла.

Зауважимо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Адже вже після 6 із 9 масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

За оцінками енергетиків, вихід України із найскладнішого повного блекауту займе від семи до десяти днів.

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