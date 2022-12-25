Сьогодні – Різдво за Григоріанським календарем

25 грудня у всьому світі християни святкують Різдво за Григоріанським календарем. Це є одне з найбільших християнських свят, День народження Ісуса Христа. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, 25 грудня Різдво святкують ті християни (католики і православні), церкви яких перейшли на Григоріанський календар. Втім Православна церква України й УГКЦ досі користуються Юліанським календарем, який відстає. Тому українці в основному святкують Різдво 7 січня.

В Україні вже кілька років поспіль активно обговорюють перехід на Григоріанський календар і святкування Різдва з усім світом 25 грудня. Ще торік глава ПЦУ Митрополит Епіфаній говорив, що підтримує таку ініціативу, втім стверджував, що це може статись не одномоментно, адже йдеться не лише про одну дату, а про про цілу календарну реформу.

Говорячи про часові межі, то очільник ПЦУ прогнозував, що більшість українців зможе повністю перейти на святкування Різдва 25 грудня протягом десяти років.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні стрімко побільшала підтримка переходу на Григоріанський календар. Згідно з останнім великим соцопитуванням, проведеним у цьогоріч листопаді, за святкування Різдва 25 грудня висловились 44% громадян, тоді як минулого року цей показник становив 25%.

Зараз у «Дії» запустили нове опитування щодо святкування Різдва в Україні. Менш ніж за добу проголосували понад 800 тисяч громадян, майже 60% висловились за 25 грудня.

Зауважимо, що Різдво 7 січня відзначають лише Україна, Росія, Грузія і Сербія.

Відзначати Різдво Христове 25 грудня, тобто за точнішим Григоріанським календарем, у світі вирішили не відразу. Всеправославний Собор в Константинополі «переніс» це свято лише у 1923 році.

На це погодилися майже усі країни світу. Серед незгодних був Радянський Союз. З тих часів церква Московського патріархату, а за нею й церква в Україні послуговуються Юліанським календарем.

Про календарі

Юліанський календар запровадили у 46 році до н.е. за ініціативи Юлія Цезаря, але всі християни почали ним користуватися у 325 році н. е.

Цей календар округлює рік до 366 діб, хоча астрономічно сонячний він триває 365 діб, 5 годин, 48 хвилин і 6 секунд.

Аж у XVI столітті Папа Римський Григорій XIII помітив, що це літочислення відстає від астрономічних явищ на 10 днів і ввів свій календар у 1582 році: тоді одразу після 4 жовтня настало 15 жовтня.

Через відставання Юліанського календаря Різдво у 2101 році припадатиме вже на 8 січня.

Львівський портал щиро вітає зі світлим святом Різдва Христового і зичить перемоги Україні, а всім українцям – миру, Божої ласки й опіки, добра та благополуччя. Нехай кожна українська родина зустріне наступне Різдво у повному складі у своєму домі у мирі та злагоді.

Христос народився! Славімо Його! Слава Україні! Героям слава!

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