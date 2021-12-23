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Більшість українців не підтримує перенесення Різдва на 25 грудня, – опитування

Ольга Денисяка

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Улюбленим новорічно-різдвяним святом українці назвали Різдво. Більшість святкує його 7 січня та не підтримує перенесення Різдва на 25 грудня. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно результатів дослідження, найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік – 4%. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Соціологи зауважують, що протягом останніх 10-ти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва – збільшується.

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«Святкування Нового року відносно більш улюблене для жителів Сходу і Півдня, молоді і чоловіків. Різдво значно частіше обирали на Заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віруючі ПЦУ та греко-католики. Однаковою мірою улюблені ці два свята для мешканців Центру і Києва», – йдеться в повідомленні.

Лише 4% святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) – 7 січня. Водночас, 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня) і їх кількість за рік дещо зросла.

Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці Заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі (найбільше таких серед молоді та мешканців Півдня, Сходу).

Чверть опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 58% респондентів проти такої ідеї. Ще 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% – не змогли відповісти.

У динаміці за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69  до 58%) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході і в Києві: близько 40% підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше підтримують цю ініціативу опитані середнього й старшого віку, а також греко-католики.

 

Як повідомляв Львівський портал, минулого року більшість львів’ян висловила позитивне ставлення до повного переходу святкування Різдва 25 грудня.

Нещодавно глава Православної церкви України Епіфаній спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Опитування проводили 20-22 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Вибіркова сукупність:  2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.  

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 Фото: Рейтинг

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