Митрополит Епіфаній: «Дата Різдва має не ще більше розділяти, а об’єднувати православних вірних в Україні»

Голова ПЦУ Митрополит Епіфаній про те, коли варто святкувати Різдво Христове та календарну реформу, яка стосується всього богослужбового року:

«З кожним днем ми наближаємося до одного з найвеличніших християнських свят – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Воно є не лише великою історичною подією, а передусім духовною, радість якої сягає вічності. І незалежно від місця проживання, національності, конфесії чи календаря, подія Різдва Христового для християн є торжеством миру, бо заради людей у смиренні Син Божий прийшов у цей світ, закликаючи кожного до злагоди та єдності у Бозі, до спасіння і вічного блаженного життя.

У Священному Писанні не вказано точної дати народження Спасителя, але важливою є сама подія приходу в цей світ Сина Божого. Кожного року напередодні новорічних та Різдвяних свят в українському суспільстві постає дискусія, коли варто святкувати Різдво Христове – за новим чи за традиційним календарем. Ми бачимо, що в людей є запит на обговорення цієї теми та вирішення її у майбутньому.

Православна Церква України не відкидає цієї дискусії. Але підсумок її має не ще більше розділяти, а об’єднувати православних вірних в Україні, щоби рішення, яке у майбутньому соборно ухвалить з цієї теми Помісна Церква, відобразило настрій та бажання її повноти.

Однак слід розуміти, що йдеться не лише про те, щоби відзначати Різдво Христове в інший день, а про повноцінну календарну реформу, яка стосується всього богослужбового року, а не лише одного-двох святкових днів. Необхідно усвідомлювати, що реформування – довготривалий процес, частина якого – масштабна інформаційно-просвітницька робота. Адже всі необхідні реформи мають реалізовуватися поступово, мирно та мудро.

Історія знає приклади як успішних календарних реформ, так і драматичних, що позначилися тривалим поділом і протистоянням. В час, коли в нашому народі і так багато суперечностей – не буде мудрим і відповідальним поспішними кроками спровокувати ще один поділ.

Пам’ятаймо, що справжній зміст християнського святкування Різдва полягає у тому, щоби ми остерігалися гріха та робили добро. Тож нехай у ці передріздвяні дні наші серця стануть оселею для любові та милосердя, а душі – відкритими до Божої істини та ласки. У підготовці до Різдвяних свят – серед яскравих декорацій, побутової метушні, дискусій довкола дати святкування – запитаймо себе: як віднайти душевний спокій і гідно зустріти прихід у світ Спасителя? Що заважає нам зміцнити зв’язок з Богом та виявляти любов до ближніх? Що відволікає нас від справді важливих речей, від турботи про близьких людей та від очікування Різдва Божого Сина?

За нашою вірою Всемогутній Господь допоможе нам здолати усі перепони та прокласти мости до сердець у єднанні одне з одним, не зважаючи на те, в який день року відзначаємо Різдво Христове. У ці дні подякуймо Всеблагому Творцю за всі Його милості й щедроти. Слава Ісусу Христу!»