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Епіфаній розповів, коли більшість українців святкуватиме Різдво 25 грудня

Ольга Денисяка

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Українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Про це заявив  глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити» – сказав він.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців «вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією».До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят «храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними».

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«Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти», – прокоментував Епіфаній.

Глава ПЦУ також зазначив: «Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити.7 січня Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

Як повідомляв Львівський портал, минулого року більшість львів’ян висловила позитивне ставлення до повного переходу святкування Різдва 25 грудня.

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