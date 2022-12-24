У «Дії» опитування, коли святкувати Різдво?

У додатку «Дія» запустили опитування, де українці голосують за дату святкування Різдва., Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На вибір респондентів чотири варіанти відповіді:

25 грудня (за Григоріанським календарем),

7 січня (за Юліанським календарем),

в обидві дати,

не святкую Різдво.

За попередніми результатами, 60% українців що взяли участь в голосуванні вже цього року святкуватиме Різдво у неділю, 25 грудня. Водночас 36% опитаних святкуватимуть. Ще 12 % опитаних святкуватимуть Різдво і 25 грудня і 7 січня.

«Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають його 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня.

Заходьте в Дію й обирайте свій варіант. Гарного Різдва, коли б ви його не святкували», – повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, чому Різдво святкують 25 грудня.

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