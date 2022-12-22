Patriot та інші домовленості: Зеленський підсумував візит до США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що повертається із США з «хорошим результатом» і домовленостями, які допоможуть Україні. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка», – заявив Зеленський.

Президент додав, що є й інші домовленості, але про них пообіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, повертаючись з Вашингтону, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляв Львівський портал, за десять місяців повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський поїхав із першим закордонним візитом до США. Там він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом та виступив у Конгресі.

Під час промови американські конгресмени близько двох десятків разів аплодували Зеленському стоячи. Повний виступ президента та головні тези можна переглянути за цим посиланням.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Згодом у Пентагоні додали, що на підготовку українських військових керувати системами Patriot, підуть кілька місяців. Навчання мають проходити на території третьої країни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.