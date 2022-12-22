Байден: Росія не переможе у війні, але говорити з Путіним все одно доведеться

Президент Джо Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, пише Європейська правда.

Байден підкреслив, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики.

«Вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі, – заявив президент США. – Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог».

Та попри готовність до діалогу з Путіним Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні. Ознакою цього президент США вважає, зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах.

«Цей хлопець (Путін – ред.), він програє. Він вже програвав у минулому», – сказав Байден.

«Ми з Зеленським разом зробимо все, щоби цей хлопець не переміг», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, за десять місяців повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський поїхав із першим закордонним візитом до США. Там він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом та виступив у Конгресі.

Під час промови американські конгресмени близько двох десятків разів аплодували Зеленському стоячи. Повний виступ президента та головні тези можна переглянути за цим посиланням.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Згодом у Пентагоні додали, що на підготовку українських військових керувати системами Patriot, підуть кілька місяців. Навчання мають проходити на території третьої країни.

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