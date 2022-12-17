В Америці прокоментували можливість нового наступу РФ у лютому

Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що нового повномасштабного наступу росіян не варто чекати у лютому. Про це він написав у Twitter.

Ходжес переконаний, що Росія не зможе зібрати необхідну для ще одного повномасштабного наступу кількість військових до лютого. За його словами, остання мобілізація в РФ була провальною.

«Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причини не продовжувати підтримку України», – додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, можливо, росіяни поновлять масштабний наступ у січні–лютому 2023 року. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов також не виключає цю можливість.

Зазначимо, що на території Республіки Білорусь Росія продовжує доукомплектовувати свої підрозділи та завозить військову техніку. Однак у Генштабі кажуть, що ймовірність ворожого наступу з Білорусі зараз є низькою.

Водночас у Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому на думку Генштабу, повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Станом на кінець листопада на території Білорусі перебували понад 9000 російських військових. Принаймні частину з них окупанти готуються перекинути в Україну, щоб посилити свої підрозділи на окремих напрямках.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до ймовірного наступу з Білорусі. У прикордонній зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

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