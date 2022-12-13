Масштабний наступ росіян може повторитися в січні-лютому, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, можливо, росіяни поновлять масштабний наступ у січні–лютому 2023 року. а також припустив, коли може закінчитися війна. Про це пише Українська правда.

Так, у вівторок, 13 грудня, що російські військові спробувати поновити масштабний наступ на Україну вже наприкінці січня-лютого, однак українські війська намагаються цьому запобігти.

«Тобто я не кажу, що це точно відбудеться. Але в найкращому випадку, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні – вони однозначно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну», – пояснив міністр.

Кулеба також додав, що Україна робить все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну. Він не називав дат, однак зазначив, що «було б чудово, аби це сталося влітку наступного року».