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При спробі вторгнутись із Білорусі ворог отримає відсіч ще на кордоні, – МВС

Наталя Дуляба

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Замінування шляхів у прикордонній з Білоруссю зоні є виключно оборонним заходом, а якщо ворог таки спробує вторгнутися в Україну з цього боку, то отримає відсіч ще на кордоні. Про це 12 жовтня заявив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

За словами посадовця, ще минулого тижня правоохоронці спільно з прикордонники проінспектували всі прикордонні з Білоруссю регіони: Чернігівську, Київську, Житомирську, Вінницьку та Волинську області. Загалом йдеться про понад 1000 км.

Так, Ігор Бондаренко підтвердив, що дороги поблизу білоруського кордону Україні замінувала. Втім він підкреслив: це виключно оборонний захід.

«Ми мали наземне вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури для здійснення агресії щодо України, використання авіаційної компоненти, здійснення ракетних обстрілів нашої території. Інакше ми реагувати не можемо. Загрози очевидні, тож ми діємо відповідно до Конституції та боронимо кордони нашої держави. Наші дії виключно оборонного характеру. Ми нарощуємо наші спроможності дати відсіч при спробі продовження агресії… Ми це робимо, для того, щоби ворог розумів: відсіч буде надана, ми до цього готові», – наголосив заступник глави МВС.

Нагадаємо, за ситуацією у Білорусі стежать Генштаб, українська розвідка та інші спецслужби. Так, режим самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка продовжує підтримувати збройну агресію Росії, надає її військам плацдарми для завдання ударів по території України, техніку та зброю.

Однак Генштаб не фіксує формування наступального угруповання, тож загрози наступу з території Республіки Білорусь поки немає.

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