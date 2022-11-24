У Генштабі розповіли, скільки білорусів вдалося завербувати для війни проти України

Росіяни зуміли завербувати близько 10-15 тисяч білорусів до участі у так званій «спецоперації» на території України. Про це під час брифінгу 24 листопада повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Так, поїхати воювати проти України готові орієнтовно 10-15 тисяч білорусів. Саме стількох вдалося завербувати росіянам, заманюючи високими зарплатами.

Водночас Олексій Громов розповів, що сама білоруська армія не готова вести самостійні наступальні дії. І ознак формування ударних угруповань на території Білорусі Генштаб поки не бачить.

«Військове керівництво Республіки Білорусь прийняло рішення про продовження перевірки боєготовності своїх Збройних Сил до 28 листопада, до цього залучені й російські офіцери. Але я наголошу, що ця перевірка триває ще з травня. При цьому готовність Збройних Сил Білорусі вести самостійні наступальні дії ми оцінюємо як низьку. Морально-психологічний стан теж низький через відмову більшості особового складу брати участь у війні проти України», – відзначив Олексій Громов.

За його словами, зараз на території Білорусі перебувають більше 9 тисяч російських військових зі складу 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Західного військового округу. В основному вони зосереджені у районах полігонів «Обуз-Лесновський», «Лепельський», «Лосвідо» та «Осиповичі». На озброєнні рашистів є понад 250 одиниць озброєння.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб повідомляв, що в Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до такого розвитку подій. У прикордонній з Білоруссю зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

Напередодні в українському Генштабі попередили, що рашисти готують проникнення ДРГ із території Росії та Білорусі. А розвідка каже, що російські спецслужби планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС

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