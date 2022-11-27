Росіяни готуються перекинути нові підрозділи з Білорусі, – Генштаб

На 277 добу війни російські окупаційні війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі України і намагаються стримати дії підрозділів ЗСУ. Рашисти готуються перекинути нові підрозділи з території Білорусі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 27 листопада.

Ворог продовжує переміщувати особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Угруповання російських військ, що діють на окупованих територіях України, найближчим часом можуть посилитись завдяки перекиданню окремих підрозділів з території Білорусі. Втім після переміщення вони ще мають набути бойових спроможностей.

Рашисти завдали 4 ракетні удари по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань окупантів наразі нема.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи білоруських Сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої «союзної держави», залучені до посилення ділянки державного кордону.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворожі підрозділи продовжують прикривати ділянки російсько-українського кордону, ведуть демонстраційні і провокаційні дії. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку агресор веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині.

На Лиманському напрямку рашисти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські війська обороняються. Обстрілювали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема Херсона.

«Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська», – кажуть у Генштабі.

Підтверджено ураження 25 листопала ворожого об’єкту в районі Сватового, що на Луганщині. Там перебувало близько 70 російських військовослужбовців, кількість поранених та загиблих окупантів наразі ще уточнюється.

Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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