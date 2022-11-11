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Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

Ольга Денисяка

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В Рівненській, Волинській та Житомирській областях зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць в Офісі президента не розкривають. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях.

Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією росії. Прикордонники цілодобово відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу.

«Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога», – наголосив Тимошенко.

Напередодні Генштаб повідомив, що якщо відбудеться повторний наступ російських військ із території Білорусі, Збройні Сили України розпочнуть масоване вогневе ураження ворога. Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі  інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

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