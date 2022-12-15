Ймовірність наступу з Білорусі наразі є низькою, – Генштаб

На території Республіки Білорусь Росія продовжує доукомплектовувати свої підрозділи та завозить військову техніку. Однак ймовірність ворожого наступу з Білорусі зараз є низькою. Про це під час брифінгу 15 грудня сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Так, минулого тижня на два білоруські полігони перемістили по батальйонному комплекту танків, згодом на аеродром «Мачулищі» – три літаки Міг-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. За словами Олексія Громова, це свідчить про те, що Росія нарощує свої можливості завдавати авіаудари по території України.

Водночас генерал наголосив, що зараз у Білорусі немає необхідної кількості повітряних суден, які можуть забезпечити авіапідтримку ворожих військ під час наступальної операції. Тому ймовірність нового наступу з території Білорусі поки залишається на низькому рівні.

«Наприклад, у лютому цьогоріч ще до початку російської агресії на території Білорусі було розгорнуте авіаційне угруповання ЗС РФ у складі одного літака радіолокаційного виявлення А-50У, 32 штурмовиків, 15 винищувачів та 77 вертольотів. Тому з урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що зараз ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Білорусі залишається низькою», – зауважив Олексій Громов.

Разом із тим він відзначив низку рішень режиму Лукашенка. Так, обмеження на перебування у прикордонній смузі Гомельської області, що межує з Київщиною й Чернігівщиною, продовжили до 1 березня 2023 року. У Брестській області, яка теж є прикордонною, стартувала агітація на вступ до територіальної оборони.

«Водночас Палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за держзраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним із кроків у межах підготовки до участі у війні проти України», – додав генерал Громов.

Нагадаємо, на початку грудня Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх Збройних Сил.

13 грудня стало відомо, що в Білорусі знову почали раптову перевірку бойової готовності армії. Втім невдовзі білоруське Міноборони заявило, що відводить свої війська від кордону з Україною.

В українській розвідці стверджують: інформаційні вкиди про нібито підготовку наступу з Білорусі ворог поширює спеціально, аби залякати українців, розосередити ЗСУ та нагнітати ситуацію серед самих білорусів.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що вторгнення білоруської армії в Україну є вкрай малоймовірним.

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