Львів’ян запрошують на концерт «White Christmas»

Львів’ян та гостей міста запрошують концерт «White Christmas» – львівська музична традиція новорічно-різдвяних свят. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ідеальний спосіб відчути новорічний настрій та поринути у вир різдвяних святкувань львів’яни зможуть вже 19 грудня на улюбленій концертній програмі «White Christmas».

У 2022-му «White Christmas» буде ще й чудовим подарунком до Дня святого Миколая. Відбудеться він у Театрі Заньковецької. Початок о 19:30.

«Наша концертна програма вже встигла стати для багатьох чудовою зимовою традицією та збирає слухачів з різних українських міст. Приходьте, щоби наповнитися світлом та атмосферою наймагічнішого періоду в році – різдвяного. У ці часи нам всім надзвичайно важливо бути разом, допомагати одне одному. «White Christmas» – музична традиція новорічних свят», – запрошують на подію організатори.

На сцені лунатимуть всесвітньо відомі новорічні хіти, Frank Sinatra “Let it snow”, “Jingle Bells”, “Santa Claus Is Coming To Town”, ABBA “Happy New Year”, Elvis Presley “Blue Christmas” Wham! “Last Christmas”, Mariah Carey “All I want for Christmas is you” Andy Williams “It’s The Most Wonderful Time Of The Year” і ще багато інших не менш відомих святкових композицій. Новорічні пісні прозвучать у виконанні симфонічного оркестру, солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та за участі Ladies’ TRIO.

Квитки тут: Concert.ua

