У Львові ставлять на ноги історика, пораненого під час наступу на Лиман

52-річний історик Орест Круковський у Львові знову вчиться ходити після того, як із його стегна лікарі витягнули дев’ять уламків снаряду. Під ворожий обстріл військовий потрапив, наступаючи на окупований Лиман. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Оресту Круковському – 52 роки. Він є істориком Музею національно-визвольної боротьби у Львові, втім із перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Чоловік каже, що інакше вчинити просто не міг.

«Коли почалася війна, прийшов час не тільки розповідати про цю боротьбу, а й самому взяти в руки зброю», – пояснює він.

Пів року на фронті, запеклі бої. Попри постійну небезпеку Оресту вдавалося залишитися неушкодженим. Однак у свій день народження 27 вересня Орест разом із побратимами пішов у наступ. Завданням було звільнити тимчасово окупований Лиман, що на Донеччині. І наші захисники за кілька днів його виконали, от тільки Ореста з ними уже не було. Чоловіка накрило мінометним обстрілом. Пригадує, відчув тупий удар в стегно – це були 9 уламків.

На допомогу прийшов товариш, який наклав Оресту турнікет. Першу допомогу бійцю теж зуміли надати максимально оперативно. І вже згодом його везли до Краматорська. Дорогою чоловік втратив близько 2 л крові.

У Краматорську і Дніпрі Оресту Круковському зробили кілька операцій і витягнули всі уламки. Саме тоді і стало зрозуміло, що чоловік більше не відчуває ноги.

На реабілітацію військового відправили до рідного Львова в центр «Незламні». Тут Орест заново вчиться ходити і докладає до цього усіх зусиль, адже прагне повернутися на фронт.

Поступово чутливість у нозі відновлюється, тож медики прогнозують, що з часом чоловік знову зможе рухатись вільно, як до поранення.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни у львівському реабілітаційному центрі «Незламні» надали допомогу більше 7000 поранених українців. Це військові, цивільні, а також понад 250 дітей. Так, тут встановили протези ноги 52-річному військовослужбовцю, 48-річному херсонцю, протез суглоба 45-річному захиснику, а також протез руки бойовому медику.

Сам реабілітаційний центр «Незламні» має статус національного. На його розбудову збирають кошти. Влітку на благодійному форумі на це зібрали перші 2,1 млн євро.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.