Львів отримав бюджет на 2023 рік

6 грудня сесія Львівської міської ради затвердила бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік. «За» проголосував 51 депутат, передає Львівський портал.

Так, доходи Львівської громади у 2023 році становитимуть понад 13,64 млрд грн, що на 600 млн грн більше ніж торік. Левову частку дохідної частини бюджету традиційно становлять податки, зокрема ПДФО.

Бюджет-2023 знову буде дефіцитним – видатки будуть майже на 62 млн грн більшими від доходів (13,7 млрд грн).

Втім депутати також передбачили можливість взяти наступного року 1 млрд грн кредитів.

Через війну в Україні бюджет розвитку Львова скоротили до 140 млн грн, хоча у мирний час він коливався у межах 2-3 млрд грн (у 2021 бюджет розвитку сягав аж 3,79 млрд грн). Тому нових масштабних ремонтів у місті не планують, а будуть доробляти уже розпочаті. Також у 2023 році не буде Громадського бюджету.

У резервний фонд заклали 80 млн грн.

Через повномасштабну війну у Львівській громаді також тимчасово призупинили дію деяких програм, у пріоритеті є фінансування ключових сфер:

освіта – 4,82 млрд грн (на освітні програми передбачили 14,2 млн грн);

(на освітні програми передбачили 14,2 млн грн); ЖКГ – 1,39 млрд грн (990,7 млн грн із яких підуть на реалізацію програм, зокрема 700 млн грн витратять на програму теплопостачання. Це є найбільша сума за останні роки, таке фінансування передбачили через те, що тарифи на комунальні послуги для львів’ян залишаються незмінними до кінця опалювального сезону 2022/2023);

(990,7 млн грн із яких підуть на реалізацію програм, зокрема 700 млн грн витратять на програму теплопостачання. Це є найбільша сума за останні роки, таке фінансування передбачили через те, що тарифи на комунальні послуги для львів’ян залишаються незмінними до кінця опалювального сезону 2022/2023); територіальна оборона – 500 млн грн ;

; охорона здоров’я – 328,1 млн грн (із них на медичні програми підуть 60,8 млн грн).

Також 450,9 млн грн наступного року Львів витратить на культуру (18,1 млн грн – на культурні програми). На соцзахист виділили 378,1 млн грн (майже 105 млн грн із яких скерують на профільні програми підтримки населення). Ще 153,2 млн грн обійдеться громаді спорт.

«Є ризики, що бюджет може і не виконуватись, ми це розуміємо. При цьому бюджет сьогодні є збалансований. Його основним завданням є забезпечення безперебійного функціонування соціальної, освітньої, культурної сфер. Адже більша частина бюджету – все ж базові речі, такі як зарплати, енергоносії, аби всі наші школи, садочки, спортивні, культурні, комунальні установи, які працюють у різних сферах мали стабільну платню. Наше завдання – аби всюди горіло світло та було тепло», – цитує пресслужба Львівської міськради директорку департаменту фінансової політики Вікторію Довжик.

Утримання адміністрації міського голови у 2023-му обійдеться у 30,4 млн грн, виконавчого комітету – 589,2 млн грн, секретаріату Львівської міськради – 23,7 млн грн. Також понад 29 млн грн передбачили на департамент агломерації.

Зазначимо, що премії посадовцям Львівської міськради у 2023 році обмежили на рівні 200-300% посадового окладу. Водночас щоб зменшити видатки, наступного року штат мерії скоротять на 10%, тобто на понад 200 працівників.

515 млн грн отримають перевізники як компенсацію за пільговий проїзд: понад 207,5 млн грн перерахують маршрутникам, 307,4 млн грн – «Львівелектротрансу».

На вивіз львівського сміття, утримання інфраструктури та управління відходами заклали 107 млн грн.

Тим часом районні адміністрації Львова у 2023-му загалом отримають майже 1 млрд грн:

Шевченківській РА – 194,3 млн грн; Залізничній РА – 179 млн грн; Личаківській РА – 165,7 млн грн; Сихівській РА – 162,4 млн грн; Франківській РА – 158,5 млн грн, Галицькій РА – 138,4 млн грн.

Із деталями про бюджет Львівської громади на 2023 рік можна ознайомитись тут.

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