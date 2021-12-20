Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п’ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на 2022 рік. «За» відповідну ухвалу в понеділок, 20 грудня, проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Доходи Львівської міської територіальної громади у 2022 році становитимуть трохи більше 13 млрд грн, що майже на 2 млрд грн більше, ніж торік. Левову частку дохідної частини бюджету традиційно становлять податки, зокрема ПДФО.

Бюджет-2022 буде дефіцитним, адже видатки будуть на 323,2 млн грн більшими від доходів.

Бюджет розвитку становитиме 2,5 млрд грн. Гроші витратять на ремонти і реконструкцію доріг, вулиць, реставрацію об’єктів. Втім повний розподіл цих коштів окремо ще має затвердити Львівська міськрада на одній із наступних сесій.

У резервний фонд, як і торік, заклали 70 млн грн.

Щодо кредитів, то у 2022 році Львів має повернути орієнтовно 1,5 млрд грн: 999,3 млн грн запозичень і ще 590 млн грн гарантій.

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Найбільше коштів із бюджету Львівської МТГ-2022 планують скерувати на освіту – 5,2 млрд грн. Додатково депутати дали ще 100 млн грн на збільшення зарплат працівникам дитсадків.

Школам дістанеться трохи більше 3 млрд грн, садочкам – майже 1,2 млрд грн, профтехам – 551,4 млн грн, позашкіллю – 368,2 млн грн. Також 18,5 млн грн витратять на низку освітніх програм:

На житлово-комунальне господарство на наступний рік депутати дали майже 1,4 млрд грн, із яких 927,3 млн грн скерують на благоустрій: прибирання і розчистку доріжок у парках, обрізку дерев і скошення трави, оплату електроенергії для вуличного освітлення, закупівлю піскосуміші для доріг і їхній поточний ремонт тощо.

Ще 279 млн грн підуть на покриття різниці у тарифах на тепло, 175,3 млн грн – на утримання та експлуатацію об’єктів ЖКГ, в тому числі 128,1 млн грн віддадуть за вивіз сміття.

Районні адміністрації Львова наступного року отримають загалом майже 800 млн грн. Найбільше, 155,8 млн грн, перепаде Шевченківській РА, 142,8 млн грн – Залізничній РА, 132,4 млн грн – Личаківській РА, 127,5 млн грн – Сихівській РА, 127,1 млн грн – Франківській РА, а найменше дістанеться Галицькій РА – лише 111,3 млн грн.

На охорону здоров’я на наступний рік заклали 255,4 млн грн. Практично половину цих коштів витратять на оплату комунальних послуг медзакладів. Ще понад 116 млн грн підуть на медичні програми (стаціонарна, акушерська, стоматологічна допомоги).

На функціонування системи е-квитка, який має запрацювати з 13 січня, зарезервували 400 млн грн, хоча депутати нарікали, що чиновники досі не розповіли, на що саме підуть ці кошти.

На компенсації за пільгові перевезення у 2022 році в бюджеті збирались передбачити майже 309 млн грн, практично стільки, скільки й у 2021-му. Так, зараз на проїзд в автобусах планували виділити 108,8 млн грн, в електротранспорті – 200 млн грн.

Проте із введенням у січні електронного квитка нарахування за проїзд пільгових категорій проводитимуть по-іншому, тому фактично у бюджеті виділили на компенсації перевізникам 26,2 млн грн: 17 млн грн – за проїзд в електротранспорті, 9,2 млн грн – в автобусах. Цих коштів вистачить на виплати протягом половини січня.

Скільки в бюджеті передбачили грошей на роботу органів Львівської міської ради, до кінця незрозуміло. Загальної зведеної суми, яку збираються у 2022-му витратити на зарплати чиновникам, на утримання Ратуші і комунальні послуги, ніде у документах досі немає.

Водночас депутати встановили такі обмеження щодо премій чиновникам: премія міського голови Андрія Садового, його заступників і керуючої справами виконкому не повинна перевищувати 200% посадового окладу, інших працівників Львівської міськради – не більше 300% посадового окладу.

Також відомо, що на адміністрацію міського голови передбачили 30,6 млн грн, на Секретаріат ради – 25,4 млн грн (понад 20,8 млн грн із яких підуть на забезпечення діяльності депутатського корпусу). Ще 70 млн грн скерують на роботу виконавчого комітету Львівської міськради, а міської інспекції ДАБК – майже 13,8 млн грн.

На культуру у громаді скерують 270,8 млн грн. Зокрема, 81,3 млн грн дали на фінансування шістьох львівських театрів, 55 млн грн – на бібліотеки, 35,8 млн грн – на чотири музеї, 29,4 млн грн – на народні доми у населених пунктах Львівської МТГ. Ще понад 58 млн грн дісталось міським закладам культури (кіноцентр, Центр Довженка, Супутник та ін.).

На спорт наступного року витратять 166,5 млн грн. Левова частка грошей піде на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл – понад 108 млн грн. Ще 33,6 млн грн скерують на стипендії кращим спортсменам та їхнім тренерам, спортивні програми та підтримку спортивних організацій.

Ще 455,7 млн грн передбачили на соціальний захист населення, половину з цих коштів передбачили на виплати матеріальних допомог, в тому числі й допомог бійцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам Героїв Небесної Сотні.

Щодо фінансування соцустанов, то Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» дали 12,6 млн грн, Центру підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 7,9 млн грн, Центру обліку і нічного перебування бездомних – 7,4 млн грн, Центру надання послуг учасникам бойових дій – 7,5 млн грн, соціальному готелю – 2,8 млн грн.

Також у видатках на соцзахист передбачили й понад 12,8 млн грн на виконання депутатських повноважень. Таку суму давали депутатам Львівської міськради упродовж останніх двох років.

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